Научный журналист Водовозов провел лекцию по повести "Собачье сердце" в библиотеке имени Маяковского

Лекции научного журналиста Алексея Водовозова неизменно привлекают широкую аудиторию любителей науки и медицины. В качестве тематики выступлений доктор выбирает самые животрепещущие вопросы здравоохранения, правильного питания, лекарственных препаратов и инновационных методов диагностики и терапии. Во время недавнего визита в Петербург он посвятил встречу научной интерпретации знаменитой повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", опубликованной в 1925 году. Выбор темы оказался чрезвычайно удачен: вечер в библиотеке имени Маяковского собрал полный зал слушателей, пишет "Петербургский дневник".

Водовозов подробно остановился на научных экспериментах и художественных произведениях, послуживших источниками вдохновения для Булгакова при создании образа профессора Преображенского. Он объяснил, каким образом эпоха экспериментальной медицины наложила отпечаток на сюжет романа и какую роль играли фантасты и ученые того периода.

Главной темой операций Преображенского, проводимых в книге, выступает стремление продлить жизнь человека и повернуть процессы старения вспять. Подобные идеи волновали многих исследователей рубежа веков, и некоторые врачи пытались найти формулу бессмертия, ставя смелые эксперименты. Доктор указал на сходство сюжета повести с рядом известных литературных произведений и научно-исследовательских проектов, заложивших основы булгаковского шедевра.

Наиболее ярким прототипом героя-мечтателя стал Александр Богданов — талантливый врач, писатель-фантаст и политический деятель. В 1923 году по инициативе Богданова был организован Институт переливания крови, который занимался исследованием проблемы омоложения путем замены старой крови молодой.

Другим примером экспериментальных изысканий того времени стали опыты физиолога Сергея Брюхоненко по поддержанию жизнедеятельности животного мозга отдельно от тела. Эти эксперименты вызвали огромный резонанс в научном сообществе и породили массу дискуссий. Подобные опыты, казавшиеся современникам ужасающими и абсурдными, имели прикладное значение. Из них возникла концепция аппаратов искусственной вентиляции легких и искусственного кровообращения, разработанная самим Брюхоненко.

Рассказывая о прототипах персонажей, Алексей Водовозов предположил, что профессором Преображенским Булгаков мог сделать собирательный образ своего близкого знакомого, известного московского акушера-гинеколога Николая Михайловича Покровского, приходившегося писателю дядей.

