"Ленсвет" завершает реконструкцию уличного освещения на улице Новостроек

Завершение работ на улице Новостроек запланировано на начало ноября.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что на улице Новостроек "Ленсвет" завершает реконструкцию уличного освещения. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

На этом участке проверяют 86 современных светильников. Отмечается, что дополнительно освещение установят над перекрестками улиц и пешеходными переходами.

По данным "Ленсвет", количество опор и светильников на этом участке увеличится в 1,7 раз.

Ранее мы сообщали о том, что в среду горячую воду отключат в Центральном и Невском районах Петербурга.

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