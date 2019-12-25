"Ленсвет" завершает реконструкцию уличного освещения на улице Новостроек

В среду, 14 октября, стало известно о том, что на улице Новостроек "Ленсвет" завершает реконструкцию уличного освещения. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
На этом участке проверяют 86 современных светильников. Отмечается, что дополнительно освещение установят над перекрестками улиц и пешеходными переходами.
По данным "Ленсвет", количество опор и светильников на этом участке увеличится в 1,7 раз.
Ранее мы сообщали о том, что в среду горячую воду отключат в Центральном и Невском районах Петербурга.
Фото:pixabay
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