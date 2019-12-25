В среду горячую воду отключат в Центральном и Невском районах Петербурга

Горячую воду в домах отключат на время проверки.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в Центральном и Невском районах отключат горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть".

Горячую воду отключат в связи проверкой. Однако батареи останутся горячими.

Отключение пройдет на улицах Тележной, Миргородской, Хохрякова, Гончарной, Харьковской, Атаманской, Константиноградской, Кременчугской, Профессора Ивашенцева, Полтавской, Александра Невского, а также на Невском проспекте в створе улицы Александра Невского, на набережной Обводного канала и реки Монастырки и а также в Чернорецком переулке.

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Фото:pixabay