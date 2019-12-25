Петербургские магазины стали готовиться к Новому году осенью

Это произошло на месяц раньше обычного.

Стало известно, что магазины в Петербурге на месяц раньше обычного начали украшать новогодними украшениями. На это вечером 13 октября обратило издание "Невские новости".

Один из экспертов – глава информационно-аналитического агентства Иван Федяков – заметил, что ретейлеры таким образом стараются создать эмоционально-положительные сигналы для потребителей, которые сейчас находятся "не в лучшей" психологической форме. Праздничное оформление позволяет людей отвлечь от проблем и за счет того, что они переключаются на что-то позитивное.

Федяков признал, что на фоне теплой осени это выглядит не совсем естественно. Специалист отметил, что предпраздничный сезон – ключевой для того, чтобы увеличить показатели по году. Магазины готовы в это вкладываться, стараясь действовать заранее. Не последнюю роль играет в этом пандемия коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в 120 петербургских магазинах нашли "антиковидные" нарушения. Всего было проверено 223 магазина.

Фото: Piter.tv (архив)