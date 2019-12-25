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В Петербурге "Ленсвет" перешёл на усиленный режим работы
Сегодня, 15:40
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге "Ленсвет" перешёл на усиленный режим работы

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Во всех подразделениях компании будет организовано круглосуточное дежурство ответственных специалистов.

В Северной столице "Ленсвет" перешёл на усиленный режим работы во время праздничных каникул. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В городе организовано круглосуточное дежурство ответственных специалистов и аварийно-восстановительных бригад. Все специалисты будут обеспечены необходимым оборудованием.

В СПб ГБУ "Ленсвет" будут уделять особое внимание обеспечению бесперебойной работы установок наружного освещения.

Ранее мы сообщали о том, что в новогоднюю ночь петербуржцев ждет дождливая погода.

Фото: Piter.tv

Теги: ленсвет, новогдние праздники, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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vladantonin
Сегодня 16:49

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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