В Петербурге "Ленсвет" перешёл на усиленный режим работы

В Северной столице "Ленсвет" перешёл на усиленный режим работы во время праздничных каникул. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
В городе организовано круглосуточное дежурство ответственных специалистов и аварийно-восстановительных бригад. Все специалисты будут обеспечены необходимым оборудованием.
В СПб ГБУ "Ленсвет" будут уделять особое внимание обеспечению бесперебойной работы установок наружного освещения.
Ранее мы сообщали о том, что в новогоднюю ночь петербуржцев ждет дождливая погода.
Фото: Piter.tv
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Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.