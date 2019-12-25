В Петербурге "Ленсвет" перешёл на усиленный режим работы

Во всех подразделениях компании будет организовано круглосуточное дежурство ответственных специалистов.

В Северной столице "Ленсвет" перешёл на усиленный режим работы во время праздничных каникул. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В городе организовано круглосуточное дежурство ответственных специалистов и аварийно-восстановительных бригад. Все специалисты будут обеспечены необходимым оборудованием.

В СПб ГБУ "Ленсвет" будут уделять особое внимание обеспечению бесперебойной работы установок наружного освещения.

Ранее мы сообщали о том, что в новогоднюю ночь петербуржцев ждет дождливая погода.

Фото: Piter.tv