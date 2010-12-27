"Леноблводоканал" обеспечит жителей Рощино питьевой водой

Запланировано, что летом будет пробурена новая скважина.

Принят ряд решений об обеспечении питьевой водой жителей Рощинского городского поселения. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

В "Леноблводоканале" прошло совещание участием главы администрации Рощинского городского поселения Валерия Савинова. О плановых мероприятиях по улучшению напора воды в поселке сообщили специалисты Выборгского производственного управления. Было отмечено, что "временами напор воды становится слишком слабым. Ситуация обостряется летом, когда приезжают дачники, поливают огороды, набирают бассейны".

Запланировано, что летом будет пробурена новая скважина.

Пресс-служба ГУП "Леноблводоканал" сообщает, что в перспективе будет разработана новая схема водоснабжения с учетом мероприятий по обустройству новых скважин, монтажу станций очистке воды, замены сетей на трубопроводы большего диаметра. Эти мероприятия направлены на то, чтобы обеспечить условия для водоснабжения поселка и подключение будущих абонентов. Также предстоит подготовить предложения по улучшению работы системы водоотведения в Рощино. Предполагается, что основная часть средств на проведение работ будет выделена по программе Минсельхоза РФ "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанной на 2020-2025 годы.

Совещание прошло с участием гендиректора ГУП "Леноблводоканал" Сергея Морозова.

Фото с сайта ГУП "Леноблводоканал"

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО