"Ленинградские рассказы" ждут петербуржцев

20 января в библиотеке "Семёновской" открылась выставка "Ленинградские рассказы", приуроченная к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Выставка представляет литографии художника А. Ф. Пахомова из серий "Ленинград в дни блокады и "В нашем городе".
Художник не покидал город в период блокады и стал автором своеобразной художественной летописи своей жизни. Особенность работ А. Ф. Пахомова – внимание к человеку.
Литографии Алексея Фёдоровича, выполненные в годы блокады, вдохновили писателя Н. С. Тихонова на написание цикла небольших рассказов.
Выставка передаёт "атмосферу трагедии, мужества и духовного подъема блокадной поры".
Ранее мы сообщили, что выставка "Блокада Ленинграда глазами художников авангарда" открылась в Петербурге.
Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / ВКонтакте
Обсуждение ( 0 )