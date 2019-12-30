"Ленинградские рассказы" ждут петербуржцев

Известно, что вход на выставку свободный.

20 января в библиотеке "Семёновской" открылась выставка "Ленинградские рассказы", приуроченная к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Выставка представляет литографии художника А. Ф. Пахомова из серий "Ленинград в дни блокады и "В нашем городе".

Художник не покидал город в период блокады и стал автором своеобразной художественной летописи своей жизни. Особенность работ А. Ф. Пахомова – внимание к человеку.

Литографии Алексея Фёдоровича, выполненные в годы блокады, вдохновили писателя Н. С. Тихонова на написание цикла небольших рассказов.

Выставка передаёт "атмосферу трагедии, мужества и духовного подъема блокадной поры".

Ранее мы сообщили, что выставка "Блокада Ленинграда глазами художников авангарда" открылась в Петербурге.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / ВКонтакте