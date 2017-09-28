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"Лексус" хотел покорить Дон и застрял

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В соцсетях появилось видео инцидента с люксовым автомобилем.

В социальных сетях появилось сообщение с видео о курьезном инциденте, который произошел на берегу Дона возле Ростова-на-Дону.

На опубликованных кадрах видео, снятому очевидцами с противоположного берега Дона, видно, что "Лексус" стоит в воде и не может выехать. Авторы видео сообщают, что, по всей видимости, водитель хотел испытать проходимость своего внедорожника, но не рассчитал возможности авто. Машина прочно застряла недалеко от берега.

 

Что произошло дальше и каким образом автомобиль смог вновь встать на твердую землю, не сообщается.

Видео: Instagram/rostov_roads

Теги: курьез , лексус застрял , новости регионов , ростов на дону
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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