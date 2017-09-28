"Лексус" хотел покорить Дон и застрял

В соцсетях появилось видео инцидента с люксовым автомобилем.

В социальных сетях появилось сообщение с видео о курьезном инциденте, который произошел на берегу Дона возле Ростова-на-Дону.

На опубликованных кадрах видео, снятому очевидцами с противоположного берега Дона, видно, что "Лексус" стоит в воде и не может выехать. Авторы видео сообщают, что, по всей видимости, водитель хотел испытать проходимость своего внедорожника, но не рассчитал возможности авто. Машина прочно застряла недалеко от берега.

Что произошло дальше и каким образом автомобиль смог вновь встать на твердую землю, не сообщается.

Видео: Instagram/rostov_roads