  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Ледяные снаряды" бомбили десятки машин в Петербурге
Сегодня, 17:20
148
TretyakovaS

"Ледяные снаряды" бомбили десятки машин в Петербурге

0 0

О неприятных сюрпризах рассказали петербуржцы в соцсетях.

В ночь на 9 февраля наледь побила машины петербургских автовладельцев. Огромные глыбы льда пробивали стекла и крыши "железных коней". Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

В ночь на субботу пострадали машины  на Полозовой и Бронницкой улицах.

Днем лед обрушился на  три транспортных средства, припаркованные на улице Пестеля, две машины пострадали на Лиговском проспекте. Интернет-пользователи отмечают, что около одного из домов наледь упала вместе с лепниной. 

Еще по одному автомобилю досталось на проспекте Обуховской Обороны, а также на Захарьевской улице.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: новости петербурга, новости спб, погода спб, происшествия, уборка снега спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий