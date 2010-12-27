"Ледяные снаряды" бомбили десятки машин в Петербурге

О неприятных сюрпризах рассказали петербуржцы в соцсетях.

В ночь на 9 февраля наледь побила машины петербургских автовладельцев. Огромные глыбы льда пробивали стекла и крыши "железных коней". Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

В ночь на субботу пострадали машины на Полозовой и Бронницкой улицах.

Днем лед обрушился на три транспортных средства, припаркованные на улице Пестеля, две машины пострадали на Лиговском проспекте. Интернет-пользователи отмечают, что около одного из домов наледь упала вместе с лепниной.

Еще по одному автомобилю досталось на проспекте Обуховской Обороны, а также на Захарьевской улице.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург