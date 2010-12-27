"Ледовый" оцепила полиция из-за приезда Дмитрия Медведева на концерт любимой группы

Полицию Петербурга стянули к "ледовому", чтобы дать насладиться Дмитрию Медведеву музыкой любимого исполнителя.

"Ледовый" и близлежащие территории вечером 11 апреля были оцеплены сотрудниками полиции. Причиной такого необычного действия для Петербурга стал приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева на концерт бывшего гитариста его любимой группы.

Оперативники начали скапливаться в половину седьмого вечера. О массовом сборе полиции сообщили местные жители. Им показалось странным, что представители закона в таком количестве находятся на проспекте Большевиков. Автомобилисты отметили, что по ощущениям, все городские сотрудники правоохранительных органов вышли на патрулирование района. Они находились у каждого перекрестка и светофора. Они покинули назначенные посты около 22 часов вечера.

Из-за проезда кортежа Дмитрия медведева в Невском районе наблюдались непривычные для данного времени суток пробки.

Отметим, что в тот день в "Ледовом" выступал экс-гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор. В Северную столицу музыкант приехал со своей новой группой Rainbow, в котором он является фронт-мэном.

