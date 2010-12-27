Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
"Ледовый" оцепила полиция из-за приезда Дмитрия Медведева на концерт любимой группы
Сегодня, 9:40
0
lesjasap
96

"Ледовый" оцепила полиция из-за приезда Дмитрия Медведева на концерт любимой группы

0
 
 

Полицию Петербурга стянули к "ледовому", чтобы дать насладиться Дмитрию Медведеву музыкой любимого исполнителя.

"Ледовый" и близлежащие территории вечером 11 апреля были оцеплены сотрудниками полиции. Причиной такого необычного действия для Петербурга стал приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева на концерт бывшего гитариста его любимой группы. 

Оперативники начали скапливаться в половину седьмого вечера. О массовом сборе полиции сообщили местные жители. Им показалось странным, что представители закона в таком количестве находятся на проспекте Большевиков. Автомобилисты отметили, что по ощущениям, все городские сотрудники правоохранительных органов вышли на патрулирование района. Они находились у каждого перекрестка и светофора. Они покинули назначенные посты около 22 часов вечера. 

Из-за проезда кортежа Дмитрия медведева в Невском районе наблюдались непривычные для данного времени суток пробки. 

Отметим, что в тот день в "Ледовом" выступал экс-гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор. В Северную столицу музыкант приехал со своей новой группой Rainbow, в котором он является фронт-мэном.
 

Теги: дмитрий медведев , концерт , ледовый , оцепление , полиция
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5