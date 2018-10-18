В апреле "Ласточка" изменит расписание до Великого Новгорода

В начале следующего месяца петербуржцам придется следить за имениями в отправлении "Ласточек" .

В начале апреля расписание петербургских "Ласточек", следующих по маршруту до Великого Новгорода, изменится. Об этом сообщает пресс-служба "Северо-Западной пригородной пассажирской компании". По данным специалистов, с первого по шестое число составы будут следовать не по привычному для клиентов графику.

По техническим причинам поезда будут отправляться из Северной столицы в 19.34, а прибывать в место назначения в 23.50. В обратную сторону "Ласточка" первого апреля стартует в 6.10, а приедет в Петербург в 9.41. В период со второго по пятое число отправление намечено на 6.04, а прибытие - в 9.38. Подробнее с графиком можно ознакомиться на сайте перевозчика.

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Фото: Piter.tv