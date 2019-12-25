"Ласточка" из Петербурга до Сортавалы задержалась в пути из-за неисправности

Второй скорый поезд задержался из-за неисправного грузового поезда впереди.

После полудня в субботу, 8 августа, две скоростные "Ласточка" из Петербурга до Сортавалы и от Печор-Псковских до Петербурга вынужденно встали посередине пути. Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, причиной тому стали технические неполадки.

Как выяснилось, "Ласточка" №827Ч остановилась в районе станции Кузнечное в связи с технической неисправностью. Пассажирам пришлось ждать возобновления движения около 40 минут. Перед "Ласточкой №814Ч, следующей из Печор-Псковских, ехал грузовой поезд, который также остановился из-за технической неисправности. Из-за сломавшегося попутчика электричке пришлось простоять более часа.

Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени задержки прибытия пассажиров. пресс-служба ОЖД

Немногим ранее проблемы были и у "Сапсанов" до Москвы: поезда задержались из-за технических неисправностей.

Фото: Piter.TV