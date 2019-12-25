"Ласточка" из Петербурга до Пскова перевезла более миллиона пассажиров за два года

Маршрут стал востребованным сразу после открытия.

Во вторник, 4 августа, "Ласточка" маршрута "Петербург-Псков" отмечает два года с момента запуска. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, за это время скоростной поезд перевез свыше миллиона пассажиров.

Отмечается, что "Ласточка" с нового маршрута сразу стала востребованной у псковичей и гостей региона, в работу поездов включали дополнительные составы из-за растущего пассажиропотока, а также добавляли новые остановки на пути в Петербург. В сентября 2019 года псковско-петербургская "Ласточка" начала ездить до Печоры, а двумя месяцами позже на этом же маршруте запустили первый ночной скоростной поезд.

Ранее мы рассказывали, что пассажирами поездов "Сапсан" в июле стали 384,3 тысяч человек.

Фото: Piter.TV