Сокращение перевозок в прошедшем месяце замедлилось до 29,6% к июлю годом ранее.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что пассажирами поездов "Сапсан" в июле стали 384,3 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Отмечается, что сокращение перевозок в июле замедлилось до 29,6% в сравнении с аналогичным периодом за 2019 год. При этом в июне оно составило свыше 62%.

Напомним, что "Сапсаны" курсируют по маршруту Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород.

Ранее мы сообщали о том, что в тоннеле под Литейным мостом затруднится проезд из-за дорожных работ.

Фото: rzd.ru