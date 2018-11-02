Общественные зоны "Лахта центра" заработают в 2019 году одновременно

В здании будут не только офисы, но и обзорная площадка, открытый амфитеатр, конгресс-центр, медицинский центр, панорамный ресторан и многое другое.

В самом высоком здании Европы "Лахта Центр" в 2019 году планируют открыть все общественные зоны одновременно. Об этом сообщила пресс-служба многофункционального комплекса.

По предварительным данным, все общественные зоны "Лахта центра" планируется открыть для посетителей единовременно. пресс-служба многофункционального комплекса

В здании будут не только офисы, но и обзорная площадка, открытый амфитеатр, конгресс-центр, медицинский центр, панорамный ресторан, торговые зоны, спорткомплекс и научно-образовательный центр.

Госстрйнадзор еще 16 октября выдал "Лахта центру" разрешение на ввод в эксплуатацию.

Видео: YouTube/Лахта Центр