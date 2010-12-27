"Лахта Центр" появится на картах Петербурга под новым адресом

Улицу назвали Высотной в честь знаменитого комплекса.

В ближайшее время на картах Петербурга общественно-деловой комплекс "Лахта Центр" появится под своим новым адресом. Об этом 18-го июня сообщили на официальной странице высотки в социальной сети Instagram.

"Лахту" можно будет не только увидеть издалека, но и найти в картах "Яндекса" по своему новому адресу - Высотная ул. 1. На данный момент в "Google Картах" и "Яндекс. Картах" комплекс сохраняет свой прежний адрес.

Напомним, что "Лахта Центр" - самый высокий небоскреб в Европе и в России. Высота составляет 462 м.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подрядчик занялся транспортной доступностью комплекса. Ведется завершающий этап строительства окаймляющих улиц и шоссе, которые примыкают к Приморскому проспекту. Новые участки дороги и примыкания к улично-дорожной сети Приморского района около "Лахта Центра" появятся к концу 2020 года.

Фото: lakhta.center/ru