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"Лахта Центр" появится на картах Петербурга под новым адресом
Сегодня, 14:07
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nadezhda_sib

"Лахта Центр" появится на картах Петербурга под новым адресом

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Улицу назвали Высотной в честь знаменитого комплекса.

В ближайшее время на картах Петербурга общественно-деловой комплекс "Лахта Центр"  появится под своим новым адресом. Об этом 18-го июня сообщили на официальной странице высотки в социальной сети Instagram. 

"Лахту" можно будет не только увидеть издалека, но и найти в картах "Яндекса" по своему новому адресу - Высотная ул. 1. На данный момент в "Google Картах" и "Яндекс. Картах" комплекс сохраняет свой прежний адрес. 

Напомним, что "Лахта Центр" - самый высокий небоскреб в Европе и в России. Высота составляет 462 м.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подрядчик занялся транспортной доступностью комплекса. Ведется завершающий этап строительства окаймляющих улиц и шоссе, которые примыкают к Приморскому проспекту. Новые участки дороги и примыкания к улично-дорожной сети Приморского района около "Лахта Центра" появятся к концу 2020 года. 

Фото: lakhta.center/ru

Теги: лахта, лахта центр, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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