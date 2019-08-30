"Лахта Центр" окрасилась в красный цвет в честь китайского Нового года

Телебашня и небоскребы Петербурга засияли красным фестиваль китайских фонарей открылся в Петропавловской крепости.

В Петербурге в честь китайского Нового года включили праздничную подсветку на трех знаковых объектах: небоскребе "Лахта Центр", Дворцовом мосту и телебашне. Красные огни будут гореть с 16 по 22 февраля. На Заячьем острове в Петропавловской крепости стартовал фестиваль "Веселый праздник Весны" с уникальными световыми композициями из города Цзыгун.

В пресс-службе небоскреба пояснили, что красный цвет в китайской культуре символизирует радость, счастье и удачу. В рамках фестиваля на Стрелке Заячьего острова мастера из Китая создали десять уникальных световых композиций - такая выставка проходит в Петербурге впервые. Также в Смольном открылась фотовыставка, посвященная празднику Весны.

Ранее мастера из КНР установили украшения к китайскому Новому году на Заячьем острове.

Фото: Лахта Центр