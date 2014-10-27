"Ладожская" закрыта на проверку из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает. что станция "Ладожская" закрыта на вход и выход из-за проверки подозрительного предмета.

Во вторник, 19 сентяюря, ровно в полдень на вход и выход закрыли станцию метро "Ладожская". Поезда следуют без остановок. В пресс-службе подземки уточняют, что идет проверка бесхозного предмета. рядовая проверка забытой сумки может стоить кому-то очень дорого. На станции находится Ладожский вокзал, с которого уходят поезда дальнего следования. И закрытая на некоторое время станция может привести к опозданиям.

Пасажиры дожидаются открытия около входа и на соседних станциях.

Это уже не первая станция, которую закрыли за сегодня. В 06.41 на пять минут закрывали станцию "Автово" из-за бесхозного предмета. Позже проверяли "Парк Победы". Рiter.tv сообщал, что "Парк Победы" открыли после проверки бесхозного предмета.