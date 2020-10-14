  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бар "Лаборатория 31" в Петербурге оштрафовали на 200 тысяч за антисанитарию
Сегодня, 22:55
85
smirenny

Бар "Лаборатория 31" в Петербурге оштрафовали на 200 тысяч за антисанитарию

0 0

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли бар в конце ноября прошлого года.

В понедельник, 1 февраля, Октябрьский районный суд Петербурга назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей владельцу бара "Лаборатория 31" за антисанитарию, сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

Так, сотрудники Роспотребнадзора приходили в бар с проверкой в ноябре прошлого года. Специалисты не обнаружили в помещении антисептиков и бактерицидных облучателей, запас СИЗ, социальной разметки, а администратор был без маски и перчаток. Помимо этого был грязный пол и кухня, продукты были без специальной маркировки, а товарное соседство соблюдалось не везде. Также в баре отсутствовал гардероб. 

Ранее мы писали, что сумма штрафов участников незаконной акции 31 января приблизилась к миллиону.

Фото: Piter.TV

Теги: антисанитария, бар лаборатория 31
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии