Бар "Лаборатория 31" в Петербурге оштрафовали на 200 тысяч за антисанитарию

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли бар в конце ноября прошлого года.

В понедельник, 1 февраля, Октябрьский районный суд Петербурга назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей владельцу бара "Лаборатория 31" за антисанитарию, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Так, сотрудники Роспотребнадзора приходили в бар с проверкой в ноябре прошлого года. Специалисты не обнаружили в помещении антисептиков и бактерицидных облучателей, запас СИЗ, социальной разметки, а администратор был без маски и перчаток. Помимо этого был грязный пол и кухня, продукты были без специальной маркировки, а товарное соседство соблюдалось не везде. Также в баре отсутствовал гардероб.

Ранее мы писали, что сумма штрафов участников незаконной акции 31 января приблизилась к миллиону.

Фото: Piter.TV