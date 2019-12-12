"ЛСР. Базовые материалы" подали два иска к турецкой компании

Общая сумма исковых требований – около 153 млн рублей.

АО "ЛСР. Базовые материалы" подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области два иска к компании АК " ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ".

По имеющимся данным, эта акционерная компания – строительная. Она была задействована, в частности, в строительстве съездов ЗСД и развязки магистрали М-11 с КАД на пересечении кольцевой с Пулковским шоссе.

Оба иска "ЛСР. Базовые материалы" были зарегистрированы судом 21 января.

Как следует из картотеки "Электронное правосудие", иск на 93,7 миллионов рублей принят к производству и будет рассмотрен 14 апреля.

Второй иск на 59,45 миллионов рублей был возвращен истцу. Как следует из опубликованных к картотеке документов, речь идет о взыскании задолженности на основании договора поставки. Что касается возврата иска, то это произошло в связи с тем, что, по мнению судьи, заявление в суд было подано преждевременно. Еще не прошел отведенный законодательством срок на досудебное урегулирование спора - 30 дней после направления претензии ответчику.

В "ЛСР. Базовые материалы" нам сообщили, что могут прокомментировать суть своих исковых требований после направления в адрес компании запроса на бланке редакции.

Также в картотеке "Электронное правосудие" зарегистрирован иск к АК "ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" со стороны ООО "ЛСР. Бетон". Это исковое заявление было зарегистрировано 31 января. Другой информации по этому иску в картотеке пока нет.

"ЛСР. Бетон" и "ЛСР. Базовые материалы" входят в Группу "ЛСР", являющуюся одним из крупнейших застройщиков в Санкт-Петербурге.

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