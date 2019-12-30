"Кураж-Бамбей" озвучит фильмы и сериалы "Ростелекома"

Условия контракта должны будут выполнены в течение года.

В среду, 29 января, стало известно о том, что "Кураж-Бамбей" озвучит фильмы и сериалы для "Ростелекома". Об этом пишут"Ведомости" со ссылкой на представителей оператора.

Известно, что контракт предполагает выполнение плана в течении 2020 года. В итоге "Кураж-Бамбей" должны озвучить 20 фильмов и 3 сериала. При этом основатель проекта не имеет права сотрудничать с другими онлайн и видео-сервисами в текущем году.

Сумма контракта не раскрывается.

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