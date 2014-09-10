Более 500 рейсов отменили аэропорты столицы и Петербурга за три дня

Из-за непогоды за три дня пассажиропоток в петербургской воздушной гавани сократился на 75 тысяч человек, сообщает Минтранс РФ.

Авиационные узлы Москвы и Санкт-Петербурга столкнулись с массовыми отменами рейсов в период с 19 по 22 июля 2025 года. Согласно официальным данным Министерства транспорта РФ, за указанный срок было аннулировано 517 авиаперелётов, при этом 169 воздушных судов перенаправили на запасные аэродромы.

Особенно серьёзно ситуация затронула петербургский аэропорт "Пулково". Всего неблагоприятные погодные условия повлияли на планы 75 тысяч пассажиров. Для минимизации неудобств авиакомпании организовали: формление 16 тысяч возвратов билетов, выдачу 109 тысяч ваучеров на напитки, предоставление 58 тысяч талонов на питание, размещение 16 тысяч пассажиров в гостиницах.

Министр транспорта Андрей Никитин провёл экстренное совещание, посвящённое защите прав пассажиров в условиях ограничений воздушного пространства. В ходе мероприятия была отмечена оперативная работа всех служб по нормализации обстановки.

Ранее сообщалось, что электрички могут интегрировать в систему общественного транспорта в Петербурге.

Фото: Piter.TV