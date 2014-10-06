Электрички могут интегрировать в систему общественного транспорта в Петербурге

О планах сообщил губернатор Александр Беглов в рамках подведения транспортных итогов за прошлый год.

В Петербурге электрички могут внедрить в систему общественного транспорта. Для этого проработают вопрос о предоставлении субсидии Северо-Западной пригородной пассажирской компании для введения единого тарифа, рассказали в Смольном.

О планах сообщил губернатор Александр Беглов в рамках подведения транспортных итогов за прошлый год. Отмечается, что готовность Большого Смоленского моста составляет 34%, его хотят достроить к 2028 году. В конце 2024 года открыли Витебскую развязку – первый этап Широтной магистрали скоростного движения. В июне стартует второй этап: он предусматривает возведение еще одного разводного моста через Неву.

Еще один крупный проект – линия скоростного трамвая Купчино-Шушары-Славянка. Первую очередь до Шушар откроют до конца года. Помимо этого, заработала станция метро "Горный институт", а к декабрю планируют ввести первый участок Красносельско-Калининской линии. Часть станций реконструируют. Сейчас завершается строительство первого этапа улично-дорожной сети на намывных территориях Васильевского острова.

Объем финансирования государственной программы "Развитие транспортной системы Петербурга" на 2025 год – почти 397 млрд рублей. Среди основных задач – создание "наземного метро", обновление подвижного состава транспорта.

Также будет продолжена работа по созданию сети городских автостоянок, обеспечению пассажирских перевозок, созданию выделенных полос для общественного транспорта, развитию электрозарядной инфраструктуры для экологичного водного транспорта. Пресс-служба Смольного

Фото: Piter.TV