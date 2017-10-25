Ксения Собчак: последние новости

Известная телеведущая и будущий кандидат в президенты Ксения Собчак за последнюю неделю стала одной из самых обсуждаемых персон. В этом материале мы собрали последние новости, связанные со скандальной журналисткой.

На прошлой неделе стало известно о намерении Ксении Собчак баллотироваться в президенты России. Этот факт вызвал бурную реакцию как у известных личностей, так и у обычных интернет-пользователей.



В среду, 25 октября стало известно, что Собчак планирует сменить имя и фамилию на "Против Всех". Об этом сообщили ее знакомые. Такой шаг будет направлен на появление "заветной" графы в избирательных бюллетенях, за которую борется журналистка.По словам знакомого телеведущей, возможно Ксения присвоит себе двойную фамилию, однако отказываться от своей девичьей она не собирается.







Также 25 октября выйдет выпуск программы "Прямой эфир" с участием Ксении Собчак. Отметим, что телеведущая впервые за долгое время появится на федеральном канале. На своей странице в Instagram ведущий программы Андрей Малахов раскрыл темы, которые будут подниматься в эфире, а именно: первые реакции на вчерашнюю ПКФ, заявление Жириновского о 4 годах тюрьмы, о сыне Платоне и реакции мамы (она также придет на программу).







Издание "Ведомости" пишет, что главным политконсультантом в штаб Ксении Собчак станет политолог Станислав Белковский. Такую информацию сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Станислав Белковский, в частности, работал в жюри проекта Михаила Ходорковского "Вместо Путина", с помощью которого бывший олигарх планировал отбирать кандидата на президентские выборы 2018 года. Руководителем штаба станет Игорь Малашенко (сооснователь НТВ). Также в штабе будут работать Виталий Шкляров и Алексей Ситников в качестве политтехнологов, режиссер Сергей Кальварский и политтехнолог Марина Литвинович, которая работала с "Союзом правых сил", Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым.







Видео: Instagram/xenia_sobchak



Фото: ВКонтакте/Ксения Собчак

