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"Крылья Советов" забили гол в ворота "Зенита" в первом тайме
Сегодня, 21:35
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smirenny

"Крылья Советов" забили гол в ворота "Зенита" в первом тайме

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Максим Глушенков открыл счет на 44 минуте.

Матч чемпионата России по футболу между самарским клубом "Крылья Советов" и петербургским "Зенитом" начался в 20:30 в пятницу, 26 июня. 

Открыть счет удалось лишь на 44 минуте. В ворота "Зенита" забил Максим Глушенков при подаче Антона Зиньковского. В течение первого тайма желтую карточку успели получить Далер Кузяев ("Зенит") и Никита Чернов ("Крылья Советов"). 

Ранее мы писали, что стал известен состав команды "Зенит" на матч с "Крыльями Советов".

Фото: vk.com/fckssamara

Теги: зенит, крылья советов, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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