"Крылья Советов" забили гол в ворота "Зенита" в первом тайме

Максим Глушенков открыл счет на 44 минуте.

Матч чемпионата России по футболу между самарским клубом "Крылья Советов" и петербургским "Зенитом" начался в 20:30 в пятницу, 26 июня.

Открыть счет удалось лишь на 44 минуте. В ворота "Зенита" забил Максим Глушенков при подаче Антона Зиньковского. В течение первого тайма желтую карточку успели получить Далер Кузяев ("Зенит") и Никита Чернов ("Крылья Советов").

Ранее мы писали, что стал известен состав команды "Зенит" на матч с "Крыльями Советов".

Фото: vk.com/fckssamara