"Крестовский остров" закрыли на вход из-за наплыва болельщиков

Станцию метро "Крестовский остров" закрыли, так как на нее прибывает все больше болельщиков.

Станцию метро "Крестовский остров" закрыли на вход в 18.30. Как сообщает пресс-служба метрополитена, причина в возросшем потоке пассажиров, которые идут на выход. Это болельщики футбольного матча "Зенит" - "Реал Сосьедад". Все эскалаторы станции работают на подъем. На платформе собралось много людей.

Игра начнется в 20.00. Команды встретятся в рамках Лиги Европы. Болельщиков на матч привезут бесплатные автобусы.

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Видео: Instagram / a_cemetery