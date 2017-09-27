Роберто Манчини о Санкт-Петербург Арене: "Я надеюсь, поле менять не придется"

Главный тренер сине-бело-голубых — рассказал журналистам о состоянии стадиона на Крестовском.

На пресс-конференции, посвященной завтрашней игре "Зенит-Реал Сосьедад" главный тренер футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини поделился своими опасениями насчет состояния стадиона на Крестовском:

"Я надеюсь, что поле менять не придется, что оно выдержит. Особенно надеюсь, что над ним соответствующим образом поработают в течение перерыва — до следующего домашнего матча после завтрашней игры примерно 20 дней. Надеюсь, работники стадиона воспользуются этим перерывом."

Также, итальянский тренер поделился, что его поразил стадион в Краснодаре:" Я в России всем доволен, мне нравится Санкт-Петербург. Стадион в Краснодаре меня действительно поразил. Я бы сказал, что это один из лучших футбольных стадионов, что я видел в жизни. И в этот список входит также наш стадион на Крестовском острове. Такие вещи доказывают, что Россия готовится к домашнему чемпионату мира: поднимается уровень команд, строятся красивые стадионы. Я очень доволен. Мне радостно смотреть за развитием футбола, которе происходит."

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