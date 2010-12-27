Украинец упал со строительных лесов на стадионе "Санкт-Петербург"

Однако начальник охраны стадиона не подтвердил данную информацию.

В петербургскую городскую больницу поступил гражданин Украины, который сообщил, что упал с лесов стадиона "Санкт-Петербург". Об этом сообщают городские СМИ.

"Скорая" привезла пострадавшего в больницу в воскресенье, 19 августа, во время матча между "Зенитом" и "Уралом". Мужчина из Донецка рассказал, что упал со строительных лесов с высоты 6 метров на стадионе "Санкт-Петербург". Однако, "скорую" мужчина вызвал к улице Замшина, которая находится в 13 километрах от стадиона. Врачи диагностировали у него кататравму, закрытый перелом двух ребер слева, закрытую черепно-мозговую травму и шок 1 степени. Так как состояние мужчины оценивалось как тяжелое, его поместили в операционную.



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Начальник охраны стадиона не подтвердил информацию о падении, он заявил, что такой гражданин у них не работает и скорую в этот день никому не вызывали.

Ранее мы сообщали, что КСП проверит расход средств на строительство стадиона "Санкт-Петербург".

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