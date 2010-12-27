"Крестовский остров" закрыт для пассажиров на вход из-за болельщиков

Для пассажиров станция метро "Крестовский остров" работает только на выход.

В Санкт-Петербурге станцию метро "Крестовский остров" ограничили на вход для пассажиров в 15.18 из-за огромного количества болельщиков, которые едут на футбольный матч между "Зенитом" и "Анжи". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Футбольный матч состоится на стадионе "Санкт-Петербург", в связи с наплывом болельщиков, ГКУ "Организатор перевозок" советует жителям Петербурга пользоваться наземным транспортом.

Сообщается, что на станции метрополитена "Чкаловская" до временного перрона на Спортивной улице пассажиров довезет автобус-шаттл S6.

Ранее мы сообщали о том, что у туриста из Чехии украли в Петербурге рюкзак с дорогой техникой.

Фото: Pixabay