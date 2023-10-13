КГИОП: "Кресты" стали объектом культурного наследия

Список включённых в реестр объектов охватывает важные элементы комплекса.

Комплекс бывших зданий тюрьмы "Кресты" внесён в единый реестр объектов культурного наследия, согласно распоряжению КГИОП. Решение признаёт памятник исторической архитектуры состоящим из 15 сооружений, расположенных на Арсенальной набережной, 7.

Распоряжение гласит: "Включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения ансамбль "Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы ("Кресты")", построенный в 1884-1889 годах, перестроенный в 1909-1910-е годы и доработанный до 1917 года".

Список включённых в реестр объектов охватывает важные элементы комплекса, включая храм святого Александра Невского, жилые корпуса заключенных, дома для персонала, бытовые объекты, такие как баня, кухня, прачечная, ледник, больница и хозяйственные строения.

Ранее, 30 января, сообщалось, что комитет утвердил статус культурных памятников для 15 зданий бывшего СИЗО "Кресты". Одновременно охранный статус сняли с двух других строений комплекса. Проект постановления был представлен 29 января на сайте правительства Санкт-Петербурга в разделе, посвящённом антикоррупционным процедурам. Документ предусматривал включение в реестр жилого блока с квартирой для надзирателей, храма св. Александра Невского, корпусов одиночного содержания, домов для служащих, производственных и бытовых зданий.

Осенью 2024 года комплекс выставлялся на продажу холдингом "Дом.РФ", общая площадь участка составила 3,9 гектаров, а общая площадь зданий — 41,2 тыс. м². Покупателем выступила компания "КВС", заплатившая за лоты 1,136 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что студия Артемия Лебедева разработает фирменный стиль "Крестов".

Фото: пресс-служба ГК "КВС"