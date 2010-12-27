"Красный треугольник" уйдет с молотка

Накануне фонд имущества Петербурга подготовил первые пакеты документов для торгов на право заключения договоров аренды пустующих площадей завода "Красный треугольник". Такая информация появилась на официальном сайте фонда.

Накануне фонд имущества Петербурга подготовил первые пакеты документов для торгов на право заключения договоров аренды пустующих площадей завода "Красный треугольник". Информация появилась на официальном сайте фонда, пишет "Росбалт".



Аукцион планируется провести в следующем году 17 января. На торги будут выставлены шесть лотов, которые находятся в здании по адресу: улица Розенштейна, д. 21. На торгах будут представлены административные помещения площадью от 270 кв. м. до 2,3 тыс. кв. м., расположенные на 4-7 этажах здания. Итого на аукционе будет выставлено 6 тыс. кв. м. пустующих площадей.



Стартовая арендная ставка за помещения начинается от 147 до 230 рублей за кв. м. в месяц. Заявку на участие в аукционе можно будет подать до 15 января.

