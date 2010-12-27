Активисты начали инвентаризацию "омоложенных" деревьев

Градозащитники собирают адреса, по которым была произведена обрезка крон деревьев.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол, в котором приняли участие депутаты местного Законодательного Собрания, координаторы общественных движений и активные жители города. Главной темой обсуждения стала процедура "омолаживания" зеленых насаждений.

Общественное движение "Красивый Петербург" поднял вопрос "остолбенения" деревьев. Это распространенная практика удаления крон у деревьев. Активисты предложили составить список районов города, где активно практикуются данные мероприятия. "Красивый Петербург" собирает фотографии, к которым просят жителей города указывать адрес, информацию о проведенных работах, названия деревьев, а также, по возможности, присылать фотографии "до" обрезки.

Жители города убеждены, что подобные работы должны быть лицензируемыми. Работники должны иметь документ, подтверждающий квалификацию. Также в ходе круглого стола от общественников поступили предложения: провести инвентаризацию зеленых насаждений, улучшить правила Госсроя, госзакупки производить посредством конкурсов, а не тендеров, ввести ответственность за нарушения в работе с деревьями в виде штрафов.

Подробно с мораторием на любые работы, уменьшающие зеленую массу города можно в официальной группе общественного движения "Красивый Петербург".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что