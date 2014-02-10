В "Севкабель Порту" 21 декабря пройдет круглый стол "Петербург — art&science столица?"

Для участия необходима регистрация.

Во вторник, 21 декабря, в пространстве "Севкабель Порт" пройдет круглый стол "Петербург — art&science столица?". В нем примут участие вице-губернатор Борис Пиотровский, советник директора ЦВЗ "Манеж" по международному сотрудничеству Анна Кирикова и другие эксперты.

Участники обсудят феномен появления в городе большого количества art&science проектов, а также их перспективы. Среди таких проектов — Центр наук и искусств Университета ИТМО, музейная экспозиция "Новая антропология" в Институте Павлова, выставка "HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности" в "Севкабель Порт".

Начало в 19:30. Посещение бесплатное, однако требуется регистрация. Также будет идти прямая трансляция с дискуссии.

Фото: Piter.TV