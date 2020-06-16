Общественная палата Ленобласти проведет вебинар по проблемам капитального ремонта

Онлайн-встреча, посвященная региональным особенностям капремонта, будет доступна для всех желающих.

30 июля в 11 часов Общественная палата Ленобласти проведет круглый стол по теме "Специальные счета в региональной программе капитального ремонта". Встреча пройдёт в онлайн-формате, но принять в ней участие сможет каждый желающий.

Эксперты комитета государственного жилищного надзора и контроля, комитета ЖКХ и фонда капитального ремонта обсудят вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, проблемы собственников помещений во время проведения капремонта и перспективы оказания финансовой и иной поддержки собственникам квартир со специальными счетами.

Мероприятие предназначено для председателей и членов советов многоквартирных домов, а также председателей ТСЖ и СНТ, где средства на капремонт собираются на спецсчет, для представителей управляющих компаний и муниципальных администраций.

Заявку на участие необходимо отправить до 16 часов 29 июля на адрес электронной почты: oplo@bk.ru с указанием темы: "Капитальный ремонт".

Ранее сегодня стало известно о том, что глава Госжилнадзора Олег Ромадов оставил свой пост.

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