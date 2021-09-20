Сериал взял уже пять статуэток в 2021 году.

Сериал "Корона" завоевал "Эмми" в категории "лучший драматический сериал". Об этом стало известно на 73-й церемонии вручения телевизионной награды в Лос-Анджелесе. Трансляцию мероприятия ведет телеканал CBS. В категории также были номинированы такие проекты как "Пацаны", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".

Напомним, что четвертый сезон "Короны" рассказывает зрителям о жизни британской королевской семьи с 1979 по 1990 год. В сюжете представлена история отношений между принцем Чарльзом с Дианы Спенсер. В Англии в этот момент премьер-министром страны была Маргарет Тэтчер. Проект выпускается сервисом Netflix.

Сериал "Корона" также принес своим создателям "Эмми" за сценарий, режиссуру, а главные мужскую и женскую роли.

Фото и видео: YouTube / Television Academy