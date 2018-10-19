"Коммерсантъ" узнал об отставке двух заместителей главы Росгвардии

Это генералы Сергей Меликов и Сергей Милейко.

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.

Бывший глава объединенной группировки по проведению КТО на Северном Кавказе и экс-полпред президента в этом регионе Меликов имел самые широки полномочия по сравнению с другими. После последнего перераспределения задач в его ведении оставили только спецназ, Отдельную дивизию имени Дзержинского, авиационные службы. Это и могло стать причиной ухода.

Вместе с ним свое место покинет куратор тыловых вопросов Сергей Милейко. Он является экс-замом Меликова в подпреде в СКФО, а потом вместе с ним ушел в Росгвардию. Знакомство этих двух людей также является одной из причин отставки. Предполагается, что во время проверки возникло много вопросов относительно тыловых служб. Меликов, возможно, пытался отстоять Милейко и потерпел провал.

Источник "Коммерсанта" указал, что генералы уходят в никуда, в Росгвардии эту информацию никак не прокомментировали.

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Видео: YouTube/ Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)