Игра завершилась со счетом 3:1.

"Колорадо" на домашней арене в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с результатом 3:1 обыграл "Аризону" . Встреча прошла в ночь на субботу 25 марта. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 13, 47 и 52 минутах спортсмены Натан Маккиннон, Кейл Макар и Джей Ти Комфер (52). От противников единственным голом на 19 минуте отличился Клэйтон Келлер.

Стоит уточнить, что российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отдал коллегам по клубу две результативные передачи. Форвард был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне НХЛ игрок набрал 41 очко (за 14 голов и 27 голевых передач) в 42 проведенных играх. в общей сложности в турнире Валерий Ничушкин провел 447 матчей и набрал 215 очков. Дополнительно в игре против "Аризоны" ворота "Колорадо" защищал голкипер из России Александр Георгиев, который отразил 17 бросков из 18. В настоящее время "Колорадо" находится на третьей позиции в рейтинге Центрального дивизиона с 90 очками по итогам 71 матча. "Аризона" остановилась на седьмом месте в таблице, набрав 66 очков после 72 ледовых встреч. В следующем матче команды вновь сыграют друг против друга.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

