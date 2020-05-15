Премьера российского сериала анонсирована на 27 июня.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Водоворот" с Владимиром Вдовиченковым. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса "Кинопоиск".

В сюжете история полицейских, которые расследуют дело об убийстве подростков, которых убивает серийный маньяк. Главные роил в российском мистическом сериале исполнили Владимир Вдовиченков, Аристарх Венес, Владислав Абашин, Юлия Мельникова, Алёна Михайлова и другие.

Премьера сериала анонсирована на 27 июня.

Ранее мы сообщали о том, что Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма "Довод".

Видео: кинопоиск/YouTube