Концерн "Калашников" показал видео испытаний летающего мотоцикла

Концепцию «летающего мотоцикла» показали специалисты концерна "Калашников". Аппарат с лопастями летал на парковке.

В понедельник, 25 сентября, на сайте концерна "Калашников" выложили видео с испытанием летательного аппарата. Машина походит на автомобиль и мотоцикл, которые при этом летают над землей.

На видео аппарат поднимается на высоту более метра и летает по парковке с разворотами. Взлетает машина также, как и коптеры: на ней установлено шесть двойных винтов. Обкатка проходила на черновом варианте машины. Для дальнейшего использования его закроют в корпус. Первый полет проходил в присутствии главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Директор по коммуникациям София Иванова рассказала ТАСС, что сейчас летающий мотоцикл проходит обкатку. В ближайшем будущем покажут практическое применение аппарата.

Видео: Калашников-медиа