Торговый комплекс "К-Раута" эвакуировали из-за термоса с химическими колбами

В "К-Рауте" на Парашютной нашли подозрительный пакет с химическими колбами и термосом.

Выяснилась причина экстренной эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра “К-Раута” в Приморском районе. Подозрительным предметом на проверку оказался термос с химическими колбами. В результате объект решили утилизировать обычным способом.

Напомним, что сообщение о выводе людей из здания на Парашютной улице, 60В поступило около часу дня 7 февраля. Охрана рассказала, что неизвестный мужчина оставил пакет с содержимым в торговом зале. Сумка привлекла внимание персонала строительного гипермаркета, и они связались с полицией. Прибывшим на место оперативникам пришлось вывести на улицу более 150 человек.

Известно, что в найденном термосе были склянки с надписями”: “рубидий”, “скандий”, “калия магнезия”. В настоящее время силовики изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить человека, который оставил пакет.