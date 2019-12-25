"Известия": в МВД разрабатывают меры по борьбе со страховыми мошенниками

В ЦБ РФ прокомментировали инициативу.

Российские правоохранительные органы совместно с Банком России продумывает меры по ужесточению борьбы со злоумышленниками, инициирующими ДТП для получения незаконных страховых выплат. Соответствующей информацией с журналистами газеты "Известия" поделились сотрудники пресс-службы МВД. В полиции заметили, что в Российском союзе страховщиков (РСА) поддержали усиление борьбы по противодействию мошенникам и направили предложения для изучения в ЦБ РФ. Для примера, эксперты видят необходимость формирования по стране единой базы злоумышленников. Этот проект позволит страховым компаниям сообщать о подозрительных случаях и признаках обмана. Дополнительно в отношении правонарушителей могут вводиться санкции: лишение прав управления транспортными средствами на срок от одного года до трех лет. Также рассматривается возможность изъятия у такого лица автомобиля, ставшего орудием преступления.

В Банке России также поддерживают расширение действующих и выработку новых механизмов по борьбе с мошенническими действиями на рынке ОСАГО. В пресс-службе государственного финансового регулятора заметили в комментарии журналистам издания, что законодательные инициативы требуют детальной проработки. Эксперты намерены обеспечить баланс интересов между эффективностью предложенных мер и правами добросовестных участников дорожного движения.

