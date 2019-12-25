  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Известия": штраф за покупку алкоголя детям хотят увеличить в 10 раз
Сегодня, 9:29
144
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Известия": штраф за покупку алкоголя детям хотят увеличить в 10 раз

0 0

ЛДПР внесет на рассмотрение в нижнюю палату парламента новый законопроект.

В России могут принять законопроект об увеличении в десять раз штрафов за покупку несовершеннолетним лицам алкоголя. Соответствующий документ будет внесен на рассмотрение в Государственную думу по информации от журналистов газеты "Известия". Со ссылкой на текст документа в СМИ сообщили, что сейчас руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что по стране фиксируются смехотворные административные штрафы по данному правонарушению, которые едва ли способны кого-то напугать.

Необходимо ввести административную ответственность за покупку спиртного в интересах лиц, не достигших 18 лет, и передачу детям в целях вовлечения в употребление алкогольной продукции, а также увеличить штрафы за данные деяния в 10 раз.

Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

В издании уточнили, что взрослым гражданам парламентариями предлагается повысить штрафы за покупку алкоголя детям с полутора-трех тысяч рублей до 15-30 тысяч рублей. Родителям хотят увеличить штраф с четырех-пяти тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей. 

Купившего подростку пиво мужчину привлекли к административной ответственности в Петербурге.

Фото: pxhere.com

Теги: алкоголь, дети, леонид слуцкий, подростки, штраф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии