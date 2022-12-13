"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ

Олег Соскин рассказал о проблемах в личном составе ВСУ и демографии на Украине.

Продолжение украинского конфликта приведет к гибели сотен тысяч представителей Вооруженных сил Украины, а также к демографической катастрофе. Соответствующее мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

Еще пара месяцев — и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова. Олег Соскин, украинский политолог

В начале апреля текущего года американский бывший офицер разведки морской пехоты Скотт Риттер заявил о том, что киевский режим пытается занизить свои потери в личном составе ВСУ, но в действительности эти показатели оказываются намного больше официально озвученных министерством по обороне цифр.

Бывший советник Кучмы требует захватить Могилев и Курск, чтобы "заставить Путина договариваться".

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин