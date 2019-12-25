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"Имамат" завоевал награду на Международном фестивале национальных культур
Сегодня, 10:52
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"Имамат" завоевал награду на Международном фестивале национальных культур

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Хореографический ансамбль "Имамат" при Представительстве Республики Дагестан в Санкт-Петербурге завоевал почетное звание лауреата первой степени в номинации "Стилизованный народный танец" на Международном фестивале национальных культур "Возьмёмся за руки, друзья!".

Фестиваль направлен на выявление и поддержку талантливых творческих коллективов и исполнителей, которые способствуют популяризации культур разных этносов. И в этом году на участие в фестивале поступило 536 заявок из 63 регионов России, а также из Республики Беларусь, Казахстана и Китая. Хореографический ансамбль "Имамат" из Санкт-Петербурга стал одним из участников этого масштабного события.

Ансамбль представил на суд жюри Кумыкский танец — самый грациозный среди дагестанских танцев.

Художественный руководитель ансамбля "Имамат" Нурмагомед Гаджиев подчеркнул значимость участия в таких мероприятиях:

Это не только возможность проявить себя и поделиться своей культурой, но и вдохновить молодое поколение артистов на сохранение и развитие народных традиций. Кумыкский народ, проживающий на равнине Дагестана, Чечни, Осетии и Кабардино-Балкарии, славится богатой культурой и разнообразными традициями. И каждый танец может рассказать свою историю или передать эмоции, связанные с важными событиями или жизненными ситуациями. Это и есть сохранение культурного наследия и исторической памяти, что сейчас важно, как никогда,

— добавил Нурмагомед Гаджиев.

Фото: Ансамбль "Имамат"

Теги: санкт-петербург, хореографический ансамбль имамат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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