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"Идут со всех сторон". В Киеве ужаснулись из-за маневра россиян под Харьковом

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Олег Соскин напомнил о дефиците снарядов и стрелкового оружия у солдат ВСУ.

Вооруженные силы Украины терпят поражение на территории Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки военного командования из киевского режима продвигаться вперед в регионе конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. <…> Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают.

Олег Соскин, политолог

Эксперт уточнил, что за два с половиной месяца активных боев ВСУ не достигло никаких реальных результатов, а также успешно загнало армию в тупик. Олег Соскин пояснил, что армия стрнаны утратила значительную часть вооружений. В частности, сейчас бойцам ВСУ не хватает боеприпасов и стрелкового оружия.

Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского "жабой из грязи" после ударов России.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: авдеевка, всу, контрнаступление, купянск, олег соскин, харьковская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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