Олег Соскин напомнил о дефиците снарядов и стрелкового оружия у солдат ВСУ.

Вооруженные силы Украины терпят поражение на территории Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки военного командования из киевского режима продвигаться вперед в регионе конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. <…> Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают. Олег Соскин, политолог

Эксперт уточнил, что за два с половиной месяца активных боев ВСУ не достигло никаких реальных результатов, а также успешно загнало армию в тупик. Олег Соскин пояснил, что армия стрнаны утратила значительную часть вооружений. В частности, сейчас бойцам ВСУ не хватает боеприпасов и стрелкового оружия.

Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского "жабой из грязи" после ударов России.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин