Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин на собственном YouTube-канале сравнил действующего главу государства Владимира Зеленского с "жабой из грязи" из-за отсутствия должной подготовки и неспособности киевского режима ответить на удары России. Эксперт заметил, что город Львов, а также Ивано-Франковская область оказались абсолютно не прикрытыми от ракетных ударов. Он заметил, что при этом российские силы наступают в районе Купанска, Лимана и Харькова.
Если лягушка находилась в грязи, даже если эта лягушка-жаба допрыгнула до президентского кресла или какая-та "*****" куда-то сумела переместиться, от этого ведь она не стала королем, вождем или генеральным управителем. У "*****" не может добавиться мозгов.
Олег Соскин, политолог из Украины
Иностранный специалист полагает, что на эту ситуацию Владимир Зеленский обязан в ближайшее время дать ответ. По мнению Олега Соскина, если этого не произойдет, то это будет означать, что политик является слабаком и президенту пора отправляться в отставку.
"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска.
Фото и видео: YouTube / Олег Соскин
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