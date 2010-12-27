"Иди в ж*пу": тренер "Зенита" Манчини послал болельщика и его сестру

Фанат поделился новой фотографией с матча с "Ростовом".

Вчера, 11 марта, в социальной сети Instagram один из болельщиков "Зенита" поделился фотографией с футбольного поля и подписал её с обращением к главному тренеру "Зенита" Роберто Манчини.

Фотографией со стадиона болельщик поделился после гостевого матча 22-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0).

@mrmancini10 Va fa'n'culo! (в переводе с Итальянского: "Иди в ж*опу") #manciniout #манчиниаут #ё*аныйстыд Гласит подпись к фото

Манчини не растерялся и ответил грубому фанату: "Tu e tua sorella" (что в переводе: "Ты и твоя сестра"), послав таким образом болельщика в ответ.

Большое количество фанатов негативно отреагировало на такое высказываени Манчини. Многие начали писать, что "его надо дисквалифицировать", "такая команда не достойна такого тренера" и так далее.

Фото: скриншот с Instagram пользователя zalych; http://fc-zenit.ru