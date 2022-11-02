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"Хуже не бывает". Зеленский шокировал американского журналиста своим решением

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Эксперт объяснил, что Запад ставит эксперименты над Украиной.

Украинское правительство при лидере киевского режима Владимире Зеленском — одно из худших в мире, так как оно отправило собственных граждан погибать на минных полях в зоне регионального конфликта. оответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал американский радиоведущий Гарланд Никсон. Иностранный представитель полагает, что глава государства согласился продать свою страну Западу и международным крупным корпорациям Blackrock и Goldman Sachs  и другим, хотя все экономические эксперименты союзников на территории Украины лишь "перенесут затем и на американскую почву".

Нет никакого чертового украинского правительства. <…> Ими управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: "Вон там минное поле, ступайте туда"? Это не правительство.

Нарланд Никсон, журналист США

"Приговорены к смерти". В США пришли в ужас от действий ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon

Теги: гарланд никсон, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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