Журналист Гарланд Никсон назвал правительство Украины "марионеточным".

Администрация киевского режима понимает, что солдаты Вооруженных сил Украины представляют из себя всего лишь пушечное мясо, поэтому оно посылает их на заведомо провальные миссии, в которых у бойцов нет шансов на выживание. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал американский радиоведущий Гарланд Никсон. Иностранный специалист заметил, что украинские власти являются марионеточным режимом, так как не беспокоится о национальных интересах, а служит на благо властей США.

Это не контрнаступление, это атака камикадзе. Лидеры Украины посылают солдат на фронт, зная, что шансы на выживание равны нулю. Гарланд Никсон, журналист США

Гарланд Никсон добавил, что украинские политические лидеры в курсе, как хорошо построена оборона у русских военнослужащих. В частности речь идет об обученных специалистах, артиллерии и минных полях.

"Ничто не поможет": в США заявили о "мате", поставленном Россией Украине.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon