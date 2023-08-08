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“Ничто не поможет”: в США заявили о "мате", поставленном Россией Украине

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Гарланд Никсон оценил стремление Киева вернуть Донбасс и Крым.

Все заявления украинского президента Владимира Зеленского о возвращении утраченных земель не имеют под собой никаких оснований потому, что страна уже близка к полному краху Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал американский журналист и радиоведущий Гарланд Никсон. Эксперт заметил, что слова лидера киевского режима о необходимости возвращения  под контроль Крыма и Донбасса является ничем иным, чем просто пустым звуком. Иностранец пояснил, что российская сторона обладает одними из самых лучших флотов и авиацией, в то время как у ВСУ нет подобных сил, что равноценно с отсутствием шансов на успех в региональном конфликте.

Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает. Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат

Гарланд Никсон, журналист США

Журналист Никсон: США не помогут Польше в случае вступления ее войск на Украину.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon

Теги: гарланд никсон, донбасс, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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